KPSS ne zaman? 2022 KPSS lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS lisans sınavında heyecanlı bekleyiş sürerken, 2022 KPSS sınav takvimi, kamu, kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Başvurularını 13 Eylül tarihine kadar tamamlayan lisans adayları, sınav tarihini beklemeye başladı. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavına katılım sağlayacak adaylar sınavın kaç dakika ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS lisans sınavı kaç dakika, sınav saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar...

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2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Zorlu sınav 10.15'te başlayacak ve 120 soru içeren sınav 130 dakika sürecek.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

KPSS Genel Kültür oturumunda ter dökecek adaylar saat 10.00'a kadar, KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.30'a kadar binalara giriş yapmak zorundalar.

Söz konusu saatten sonra sınav adaylar binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

DİKKAT!

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN