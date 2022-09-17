KPSS NE KADAR SÜRECEK? | 2022 KPSS saat kaçta bitecek - KPSS sınavı kaç dakika sürüyor?

ÖSYM tarafından lisans mezunları için düzenlenen KPSS'de sona gelindi. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları 18 Eyllül Pazar günü saat 10.15'te başlarken sınava saatler kala en sık araştırılan konulardan bir tanesi de sınavın ne zaman biteceği oldu. İşte 2022 KPSS Lisans sınavı süresi, kaç soru sorulacağı, adayların alınacağı son saat ve tüm merak edilenler...

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar bu oturumda ise sınav binalarına saat 14.30'dan sonra alınmayacaklar.

2022 KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumu ise 16.25'te bitecek.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Genel Yetenek Testi: 60 SORU (30 Türkçe, 30 Matematik)

KPSS Genel Kültür Testi: 60 SORU (25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler)

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