BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 17 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 52.95 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 34.37 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 50.35 doluluk oranına sahip.

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