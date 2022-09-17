18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ? | KPSS'ye gireceklere metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz olacak mı?

2022 KPSS Lisans sınavına girecek adaylar için sona gelinmişken 18 Eylül Pazar günü 10.15 - 16.25 saatleri arasında devam edecek sınavlar hakkında araştırmalar devam ediyor. Sınav binasına toplu ulaşım kartlarının sokulmasının yasak olması sebebiyle adaylar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS günü ücretsiz ulaşım hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki sınavlarda sınavlara girecek adaylara ve sınav görevlilerine belli bir süre ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanıyordu. Konuya dair resmi açıklamalar yapıldığında son dakika bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS'YE GİRECEKLERE METRO, METROBÜS, OTOBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Önceki sınavlarda sınava giren adaylara ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunuyordu. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabiliyordu.

KPSS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR