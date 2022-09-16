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YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül'de başladığı şimdiden milyonlarca kişinin başvurduğu proje ile ilgili, Yozgat'ta TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yozgat hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 15:30
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Yozgatlılar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • AKDAĞMADENİ UMUTLU
  • AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ
  • AKDAĞMADENİ
  • BOĞAZLIYAN YENİPAZAR
  • BOĞAZLIYAN
  • ÇEKEREK
  • YOZGAT MERKEZ
  • SARAYKENT
  • SARIKAYA
  • SORGUN
  • SORGUN DOĞANKENT
  • ŞEFAATLİ
  • YENİFAKILI
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YOZGAT TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

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