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TOKİ MESAJI NEDEN GELMEZ? TOKİ başvurusu sonrası SMS gelmedi mi? İşte nedeni

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların başlamasının ardından milyonlarca dar gelirli vatandaş, ev sahibi olma isteğiyle başvurusunu tamamladı. Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan alınan SMS ile ödemelerin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, mesaj gelmemesi üzerine arama motorlarında araştırmaya girişti. Peki TOKİ mesajı neden gelmez? TOKİ başvurusu sonrası SMS gelmemesinin sebebine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:01
TOKİ MESAJI NEDEN GELMEZ? TOKİ başvurusu sonrası SMS gelmedi mi? İşte nedeni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve 14 Eylül 2022 itibarıyla başvuruların başladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli milyonlarca vatnadaş başvurularını tamamladı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından Halkbank ve Zirrat Bankası'ndan SMS bekleyen vatandaşlar, mesaj gelmemesi sebebiyle arama motorlarında TOKİ başvurularının ardından SMS gelmemesinin nedenini araştırıyor.

TOKİ MESAJI NEDEN GELMEZ?

Milyonlarca kişinin çok kısa süre içinde gerçekleştirdiği başvuruların ardından Halkbank ve Ziraat Bankası sistemlerinde yoğunluk yaşadığı tahmin ediliyor. Kısa Mesajların bu sebeple geciktiği öne sürülürken bankalardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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