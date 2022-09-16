Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası ile başvuruya açıldı. 14 Eylül'de başlayan başvuruların ekim ayının sonuna dek süreceği bilinirken milyonlarca kişinin başvurduğu projede detaylar da belli oldu. Evlerin 2+1 ve 3+1 olarak inşa edileceğini öğrenen vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuran adaylar, evin hangi ilçede olacağını kendileri belirleyebilecek. Ancak 2+1 ya da 3+1 mi olacağına ilişkin sorunun cevabı, kura çekimi ile belirlenecek.

TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Proje 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İstanbul'da yapılacak konut 50 bin olarak açıklanırken ve arsa sayısına ilişkin net rakam henüz açıklanmadı. Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 16 bin lira olması şartı bulunuyor.

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