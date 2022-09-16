Haberler Haberler SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nedir? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nedir? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

Sağlıklı yaşamın en önemli faktörlerinden biri olan su, diyet yapanlar için de oldukça önem arz ediyor. Bir süredir vatandaşlar, Pınar Deniz'in de yaptığı su diyetini araştırmaya başladı. Peki, Pınar Deniz'in de yaptığı su diyeti nedir? Su diyeti ile haftada kaç kilo veriliyor? Sağlıklı yaşam için oldukça büyük önem arz eden su diyetine dair bilmeniz gerekenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 01:38 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 09:05
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nedir? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...

Son dönemde popülerleşen ve ünlü isimlerin verdiği kilolarla anılan su diyeti, güzel oyuncu Pınar Deniz ile yeniden gündeme taşındı. Sağlıklı bir yaşamın en büyük sırrı olan suyu, doğru şekilde tükettiğinizde kilo vermek de mümkün. Bu noktada konuyla ilgili olarak "Su diyeti nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği bu diyet, son zamanlarda popüler olmaya başladı. Peki, su diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaratan su diyeti, günde en az 2 – 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak uygulanmaktadır. Su diyeti yaparken tokluk hissini koruyabilmek için su tüketmenin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin alınabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların tüketilmesi de oldukça önem arz ediyor.

Birçok uzman, su diyetini sadece su tüketerek gerçekleştirmenin vücut üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, bol su tüketiminin yanı sıra besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin – mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetlerinde sabah güne başlamadan önce bir bardak ılık ve limonlı su içmenin güne enerjik başlamayı kolaylaştırdığı ve metabolizmayı çalıştırdığı görülüyor. Limon, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içerek zayıflama birçok insan için hayal gibi görünse de, hem sağlıklı olduğu hem de hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu için su diyeti günümüzde kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

SU ORUCU DİYETİ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Su orucu diyeti uygulanması kolay görülen ancak bazı insanları oldukça zorlayabilen bir diyettir. Bu süreçte diyetin doğru uygulanması önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tarçınlı su diyeti ya da limonlu su diyeti olarak da uygulanabilen su orucunda dikkat edilmesi gereken etmenler şunlar olarak karşımıza çıkmaktadır:

İlk gün
Orucun ilk günü vücudu alıştırabilmek için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilir. İlk günün akşamı ise bağırsaklarda biriken toksinleri atabilmek ve bağırsakları temizleyebilmek için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı atılır, bir süre beklenir ve sonrasında bu karışım tüketilir.

İkinci gün
Diyetin ikinci gününde 1litre ılık suya 2 adet limon sıkılır ve 2 – 3 kaşık da doğal bal eklenir. Bu karışım, güne başlamadan önce tüketilmelidir. Sonrasında gün içerisinde her saat başı bir bardak su içmeye devam edilir.

Üçüncü gün
Artık vücut diyete tamamen ayak uydurmaya başlamıştır. Bugünden itibaren her sabah güne başlamadan önce ikinci günde hazırladığınız karışımın aynısından tüketiyorsunuz. Yine her saat 1 bardak su içerek günü geçiriyorsunuz.

Dördüncü gün
Üçüncü günden farklı olarak dördüncü günde aynı birinci günde olduğu gibi ingiliz karbonatı ve ılık su karışımı tüketilerek bağırsaklar temizlenmelidir.

Oruç süresinin devamında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkarsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

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