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KİŞİ MEMLEKETİNDEN TOKİ EVİ ALABİLECEK Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte TOKİ evlerine başvurular başlarken şartların da belli olmasıyla arama motorlarında 'Kişi memleketinden TOKİ evi alabilecek mi?' sorgusu yapılıyor. İşte binlerce vatandaşın cevabını merak ettiği sorunun cevabı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:00
KİŞİ MEMLEKETİNDEN TOKİ EVİ ALABİLECEK Mİ?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ aracılığıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara açıklandı. 14 Eylül 2022'de başvuruları başlayan proje için son başvuru tarihi Ekim ayının sonu olarak belirlenirken vatandaşlar, arama motorlarında Kişi memleketinden TOKİ evi alabilecek mi? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin tüm detayları...

KİŞİ MEMLEKETİNDEN TOKİ EVİ ALABİLECEK Mİ?

Tarihin en büyük sosyal konut projesi 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası içerirken başvuru şartları arasındaki en önemli maddelerden biri, kişinin başvuru yaptığı kentte en az 1 yıldır ikamet ediyor olması oldu. Ancak başvuru yapan kişinin yaşadığı yer farklı olsa da kütüğü memleketinde ise memleketinden başvuru yapabilecek.

TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Proje 500 bin konut ve 250 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İstanbul'da yapılacak konut 50 bin olarak açıklanırken ve arsa sayısına ilişkin net rakam henüz açıklanmadı. Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 16 bin lira olması şartı bulunuyor.

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