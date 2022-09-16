Erzurum'da korkutan deprem!

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.

15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

Erzurum Valisi Memiş: Şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

Bingöl Valiliği: Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı

Bingöl Valiliği de ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.