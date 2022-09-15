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YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına girmesinin ardından ilk tercihlerde istedikleri bölüm ve üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ikinci tercihler için araştırmalara başladı. Ek tercih yapmak için yeniden ücret yatırılacağı bilinirken arama motorlarında aratılan YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar? sorularının cevabını haberimzide derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:33 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:04
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu. Bunun üzerine ilk tercihlerde istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. İşte ek tercih ödemelerine ilişkin merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. 30 olan ek tercih başvuru ücretleriyle, tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ek tercih işlemi yapan adayların ücreti belirlenen bankalar aracılığı ile ya da ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" sekmesi üzerinden en eç 14 Eylül tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ek tercihler değerlendirmeye alınmıyor.

Ek tercih ödemeleri ise aşağıda sıralanan bankalar aracılığıyla yapılıyor:

  • T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
  • Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
  • Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
  • Deniz Bank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Tüm PTT İş Yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

Bununla birlikte ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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