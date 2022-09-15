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Uzman öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kasımda gerçekleşecek sınavdan önce adayların fikir sahibi olması için inceleyecekleri kariyer basamakları sınavı örnek soruları PDF ile ulaşılabilir olarak adaylar ile paylaşıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için adaylar örnek sorular üzerinden hazırlıklarını sürdürüyor. MEB son dakika uzman öğretmenlik 2. örnek sınav soruları yayımladı. İşte, MEB ile uzman öğretmenlik sınavı örnek sorular…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:30
Uzman öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için 2. örnek soru kitapçığı adayların incelemesine sunuldu. Bu yıl ilk defa düzenlenecek sınavda öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek sorular MEB ile yayında! İşte, 2022 uzman öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı PDF!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI MEB İLE YAYINDA!

MEB duyuruları ile son dakika paylaşılan örnek sınav soruları şöyle:

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

2. ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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