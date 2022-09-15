Haberler Haberler TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | TRABZON TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | TRABZON TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başladığı ve Ekim ayının son gününe dek süreceği belirtilirken Trabzon'da TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Trabzon'da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorusunun cevabını arıyor... Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:31 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:02
TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | TRABZON TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. '1 yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor' şartını sağlayan vatandaşlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırıyor...

TRABZON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Sürmene

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”
Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışmıştı... Sapık hayrandan mahkemede şok ifade: “Instagram’dan tanıştık, 1 buçuk yıl konuştuk hatta benden..."
F.Bahçe'den ocak ayı için stoper hamlesi!
Berisha'dan F.Bahçe itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ İŞ YERLERİNİN İLLERE GÖRE SAYILARI | BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİLECİK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİNGÖL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİTLİS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..." Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..." 12:53
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? 12:46
Berisha'dan F.Bahçe itirafı! Berisha'dan F.Bahçe itirafı! 12:45
Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı? Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı? 12:26
Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak! Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak! 12:21
Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:18
Daha Eski
İşte Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancıları! Zirve değişti İşte Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancıları! Zirve değişti 11:16
G.Saray ve F.Bahçe'den teklif... G.Saray ve F.Bahçe'den teklif... 11:13
Millilerin yeni sezon formaları açıklandı! Millilerin yeni sezon formaları açıklandı! 11:10
Sınavları geçemedi! Maç yönetemeyecek Sınavları geçemedi! Maç yönetemeyecek 11:08
NBA yıldızları EuroBasket 2022'ye erken veda etti! NBA yıldızları EuroBasket 2022'ye erken veda etti! 10:54
Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:48