Haberler Haberler TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? | 2022 TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor? - TOKİ başvuru ekranı e-Devlet

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? | 2022 TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor? - TOKİ başvuru ekranı e-Devlet

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından vatandaşlar, konut, iş yeri ve arsa sahibi olabilmek için araştırmalara başladı. Detayları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak olan projeye katılmak isteyenler TOKİ peşinat ne kadar? TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022 - TOKİ başvuru ekranı e-Devlet konularını araştırırken projeye dair tüm detayları, ücretleri ve taksitlendirme yöntemlerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:34
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? | 2022 TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor? - TOKİ başvuru ekranı e-Devlet

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, binlerce dar gelirlinin ev, iş yeri ve arsa olmasına katkı sağlayacakken detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı projede başvuru ücretleri merak ediliyor. Daire, arsa ya da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projenin detaylarını heyecanla beklerken arama motorlarında araştırılan TOKİ PEŞİNAT NE KADAR? | 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar, kaç vade yapılıyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

2022 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)
3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)
3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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