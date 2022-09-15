TOKİ İŞ YERLERİNİN İLLERE GÖRE SAYILARI | BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

TOKİ kapsamında, dar gelirli vatandaşlara iş sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan iş yerleri, ilk etapta 10 bin adet yapılacak. Tarihi sosyal konut projesinin ilk etabında yapılacak iş yerlerinin illere göre sayıları da açıklandı. İşte o tablo;

İŞ YERLERİNİN SATIŞLARI 4 KATEGORİDE YAPILACAK

* İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

* 351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

* 685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

* 150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

* 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

* Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ işyeri başvuruları 10 Ekim tarihinde başlayacak. Başvurular, 7 Ekim tarihine kadar devam edecek.

TOKİ İŞ YERLERİ FİYATLARI NE KADAR?

* 351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

* 685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

* 150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

* 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

TOKİ İŞ YERİ ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olması,

* Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

* 18 yaşını doldurmuş olmak,

* Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

* Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

* Başvuru Bedeli: 2.000 TL

TOKİ İŞ YERİ ÖDEME PLANI NASIL?

* Yüzde 10 peşinat

* 2.633 liradan başlayan taksit

* 120 ay vade

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili, "50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk Evim', 'İlk İş Yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.