Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatnadaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bakılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 15 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Eylül Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 53.29 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 34.65 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 50.48 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor, boşanma nedeni ne?
SON DAKİKA: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Açıklama geldi dilekçeler verildi ardından bomba hamle ve şok iddia: "Gizli işi var"
Ismael'in Josef kararı!
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS 2022 NE ZAMAN?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
12-18 EYLÜL HAFTASI AYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçları dikkat!
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? Merkür retrosu nedir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:35
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... 09:27
NBA oyuncularından erken veda NBA oyuncularından erken veda 09:20
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! 09:02
Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... 08:16
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Daha Eski
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede 00:43
Kopenhag'da sessiz gece! Kopenhag'da sessiz gece! 00:05
Real evinde hata yapmadı! Real evinde hata yapmadı! 00:02
Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! 00:02
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 00:02