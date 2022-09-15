Haberler Haberler AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başlayacağı ve Ekim ayının sonuna dek süreceği öğrenilirken Afyon'da TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Afyon hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:32 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:02
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Afyonlular, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

BAŞMAKÇI
BAYAT
ÇAY PAZARAĞAÇ
ÇOBANLAR
DAZKIRI
DİNAR TATARLI
DİNAR HAYDARLI
EMİRDAĞ GÖMÜ
EMİRDAĞ
HOCALAR
İSCEHİSAR
KIZILÖREN
BEYYAZI
MERKEZ
SANDIKLI
SİNANPAŞA

TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | TOKİ Sosyal konut projesi gençler için yaş aralığı kaç? Kaç yaşındakiler başvurabilir? Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başkan Erdoğan açıkladı Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ BAŞVURU EKRANI (TOKİ E-DEVLET) - TOKİ başvuru şartları ve TOKİ başvuru ücreti Devamını Oku BUNU DA OKU
İZMİR TOKİ SATILIK ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI Devamını Oku BUNU DA OKU
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

- Emekliler %20: 50 bin konut
- Gençler %20: 50 bin konut
- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
- Engelliler %5: 12 bin 500 konut
- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?
Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışmıştı... Sapık hayrandan mahkemede şok ifade: “Instagram’dan tanıştık, 1 buçuk yıl konuştuk hatta benden..."
F.Bahçe'den ocak ayı için stoper hamlesi!
Berisha'dan F.Bahçe itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ İŞ YERLERİNİN İLLERE GÖRE SAYILARI | BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİLECİK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİNGÖL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
BİTLİS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..." Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..." 12:53
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? 12:46
Berisha'dan F.Bahçe itirafı! Berisha'dan F.Bahçe itirafı! 12:45
Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı? Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı? 12:26
Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak! Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak! 12:21
Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:18
Daha Eski
İşte Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancıları! Zirve değişti İşte Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancıları! Zirve değişti 11:16
G.Saray ve F.Bahçe'den teklif... G.Saray ve F.Bahçe'den teklif... 11:13
Millilerin yeni sezon formaları açıklandı! Millilerin yeni sezon formaları açıklandı! 11:10
Sınavları geçemedi! Maç yönetemeyecek Sınavları geçemedi! Maç yönetemeyecek 11:08
NBA yıldızları EuroBasket 2022'ye erken veda etti! NBA yıldızları EuroBasket 2022'ye erken veda etti! 10:54
Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:48