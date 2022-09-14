Haberler Haberler TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan, 'İlk evim, ilk iş yerim' ismi verilen TOKİ Sosyal Konut ve Arsa kapsamındaki projeye dair ayrıntılar belli olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili başvurulara dair TC kimlik detayı da resmen açıklandı. Peki, kimler hangi sırayla nasıl başvurabilecek? Bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:26 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:30
TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! İşte kademeli başvurunun ayrıntıları

TOKİ 2022 TC KİMLİK BAŞVURU - Sosyal Konut Projesi'ne dair 13 Eylül tarihinde çok önemli ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Dar gelirli vatandaşları kapsayan projeye dair başvurularla ilgili ayrıntılar da açıklanmaya devam ediyor... Buna göre; başvurular oluşabilecek yoğunluktan dolayı kademeli olarak alınacak. İşte o açıklama ve detaylar...

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberi: Domenec Torrent bombası patlıyor! Galatasaray sonrası Süper Lig ekibi...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü hala konuşuluyor! Oğuzhan Koç alay konusu olan ayakkabıları hakkında ilk kez konuştu
Ersin neden oynatılmıyor? Yönetim...
G.Saray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAYBURT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KPSS giyim kuralları neler? Yasak var mı?
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 10:59
Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 10:53
Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 10:47
Real Madrid RB Leipzig maçı ne zaman? Real Madrid RB Leipzig maçı ne zaman? 10:41
Göztepe Demirel ile anlaşamadı! Hedefteki isim... Göztepe Demirel ile anlaşamadı! Hedefteki isim... 10:38
Statta traş oldu Statta traş oldu 10:29
Daha Eski
Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 10:22
Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 10:16
Shakhtar Donetsk-Celtic maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk-Celtic maçı hangi kanalda? 10:15
Kopenhag Sevilla maçı ne zaman? Kopenhag Sevilla maçı ne zaman? 10:09
Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 10:09
Chelsea - Salzburg maçı hangi kanalda? Chelsea - Salzburg maçı hangi kanalda? 10:07