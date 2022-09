KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? - 2022 KPSS LİSANS

KPSS puanını merak eden ve tahmini bir sonuç elde etmek isteyen milyonlarca aday, KPSS 2022'nin ardından detayları sorgulamaya koyuldu ve sınavdan alacağı puanı merak edenler 'KPSS'de 4 yanlış bir doğruyu götürür mü, KPSS net sayısı ve puan nasıl hesaplanır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte KPSS 2022 puan hesaplamaya dair merak edilen hususlar...

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

Bu nedenle, binlerce adayın merak ettiği soru doğrultusunda, KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

2022 KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.