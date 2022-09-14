Haberler Haberler İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başlayacağı ve Ekim ayının sonuna dek süreceği öğrenilirken İstanbul'da TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İstanbul hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 08:22
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan İstanbullular, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İSTANBUL TOKİ KONUT VE ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI Devamını Oku BUNU DA OKU

AVRUPA YAKASI

  • ARNAVUTKÖY
  • BAŞAKŞEHİR
  • ESENLER

ANADOLU YAKASI

  • ÇATALCA
  • SİLİVRİ (SELİMPAŞA)
  • TUZLA

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

DİĞER
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyada gündem oldu
Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul'da...
Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar
Gomis'e sürpriz teklif! İşte yanıtı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ ENGELLİLERE 12 BİN 500 SOSYAL KONUT YAPACAK
İZMİR TOKİ SATILIK ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI
ANKARA TOKİ KONUT VE ARSA ALIMI
İSTANBUL TOKİ KONUT VE ARSA ALIMI VE ÖDEME PLANI
TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yasemin Adar finale yükseldi Yasemin Adar finale yükseldi 06:13
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:29
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:27
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:59
Daha Eski
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:58
B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! 23:55
Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! 23:55
Club Brugge Porto'yu farklı geçti! Club Brugge Porto'yu farklı geçti! 23:54
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54