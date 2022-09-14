Haberler Haberler DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI NEDİR? | Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI NEDİR? | Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz yardım desteği vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından doğalgaz tüketim desteği ödemelerine değinmesi üzerine armaa motorlarında Doğalgaz tüketim desteği yardımı nedir? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet sorularının cevabı araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:04 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:33
DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI NEDİR? | Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI NEDİR? | Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sıcak savaşla birlikte Avrupa ülkelerinde yaşanan gaz sıkıntısı devam ederken kış mevsiminin yaklaşması endişeleri artırdı. Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan ise endişelerin gereksiz olduğunu belirterek doğalgaz yardımı destek ödemelerinin bu yıl da devam edeceğinin altını çizdi. Peki Doğalgaz tüketim desteği yardımı nedir? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? İşte tüm merak edilenler...

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DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca vatandaşlara kış mevisiminde verilen Doğalgaz Tüketim Desteği Yardımı'nda başvurular, 5 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları merak edilirken, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Doğalgaz Tüketim Desteği desteği kapsamında kronik hastaların, yaşan destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenirken, tutar 450-1150 Türk lirası arasında değişebilecek.

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NE?

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" dedi.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetmişti.

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