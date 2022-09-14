Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatnadaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bakılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 14 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 14 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 53.66 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 34.94 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 50.48 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Barcelonalı Robert Lewandowski’nin kaçırdığı goller olay oldu! Eski takımı Bayern Münih’e kıyamadı…
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü hala konuşuluyor! Oğuzhan Koç alay konusu olan ayakkabıları hakkında ilk kez konuştu
G.Saray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe
"Başakşehir maçında aciz kaldı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA CANLI YAYIN - Esra Erol'da izle son bölüm
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli 8 yıldızın hedefi Dünya Kupası! İlk kez... F.Bahçeli 8 yıldızın hedefi Dünya Kupası! İlk kez... 09:42
Ersin neden oynatılmıyor? Yönetim... Ersin neden oynatılmıyor? Yönetim... 09:39
G.Saray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe G.Saray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe 09:19
"Başakşehir maçında aciz kaldı" "Başakşehir maçında aciz kaldı" 09:01
Yasemin Adar finale yükseldi Yasemin Adar finale yükseldi 06:13
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:29
Daha Eski
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:27
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:59
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:58
B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! 23:55