Haberler Haberler 12-18 EYLÜL HAFTASI AYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçları dikkat!

12-18 EYLÜL HAFTASI AYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçları dikkat!

Özellikle astroloji dünyasını takip edenleri yakından ilgilendiren 12-18 Eylül haftasında ayın bazı burçlar üzerindeki etkilerini sizler için derledik. İşte 12-18 Eylül haftasında Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçlarını kapsayan gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:52
12-18 EYLÜL HAFTASI AYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç burçları dikkat!

Eylül ayının 12. ve 18. günleri ile arada kalan günlerde astroloji dünyasından bazı bilgileri derleyerek o gün ve günlerde hangi burcun hangi gün ne ve nelerle karşılaşacağına dair gelişmeler şu şekilde;

Pazartesi gününe ay Koç burcunda cesaretli, hareketli, atak başladık. Fevri ve fazla aceleci olabiliriz. Haftanın 2. günü sabah saatleri ay boşlukta. Yeni işlere girişmek yerine, var olan işleri tamamlamaya çalışabiliriz. Öğleden sonra ise ay Boğa burcuna geçiyor ve 15 Eylül akşamına dek bu burçta kalıyor.

BOĞA BURÇLARI SAĞLIĞINIZA DİKKAT!

Ay Boğa burcundayken iştahta artış olabilir. Şekerli ve bol kalorili yiyeceklere dikkat. Ay boğa zamanları kendimizi şımartmak, keyif aldığımız şeylerle uğraşmak, estetik, bakım, güzellik için idealdir. Bademcik, tiroid, kulaklar ise bu dönemde hassas.

'İKİZLER HIZLI KARAR VERMESİN'

15 Eylül akşamında ay İkizler burcuna geçecek. Ay ikizler burcunda iken iletişim trafiği içerisinde olabiliriz. Ani ve hızlı kararlar vermekten kaçınmalıyız. Konsantrasyon eksikliği yaşayabiliriz.

YENGEÇLER İÇİN DUYGU YOĞUNLUĞU DÖNEMİ

18 Eylül Pazar günü ise ay Yengeç burcuna geçiyor. Ayın Yengeç burcuna geçmesi ile duygusallık biraz artabilir. Ailevi konular gündeme gelebilir. Sevdiklerimizle ve ailemizle vakit geçirmek için ideal zamanlardır.

Bu hafta Venüs-Mars karesi güvensizlik duygusunu arttırabilir. Karşı cinsle çatışmalar söz konusu olabilir.

'YENİ' HAMLELERİ ERTELEYİN!

10 Eylül'de başlayan Merkür retrosu ise 3 Ekim'e devam edecek. Bu süre içerisinde yeni sözleşmelere girilmemesi, yeni ilişkilere başlanmaması, elektronik alet alımlarının 3 Ekim sonrasına ertelenmesi iyi olur.

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