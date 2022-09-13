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YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? YKS 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin düzenlediğiYKS'nin ilk tercihlerinde yerleşemeyen öğrencilere sunulan 2. tercihler hakkında YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu konuları araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:36
YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? YKS 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

ÖSYM'nin düzenlediği üniversiteye giriş sınavı olan YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen adaylara sunulan ek tercih hakkı için araştırmalar başladı. 2. Tercihler için geri sayıma başlayan üniversite adayları, istedikleri yükseköğrenim kurumuna yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzunu da araştırmaya girişti. İşte istedikleri alan veya üniversiteye yerleşemeyen adayların sorduğu YKS 2. Tercih ne zaman? Ek tercihler ne zaman yapılacak? Sorularının cevabı ve 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM ek tercih dönemi tarihlerini duyurdu. Buna göre, 2022 YKS Ek Yerleştirme Tercihleri 7 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek yerleştirmeleri için ücret ödemeleri 14 Eylül'de sona erecek.

2. TERCİH NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. YKS Ek Yerleştirme Elektronik kayıtları 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen adaylar ise kayıtlarını 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

2022 ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU

Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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