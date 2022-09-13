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TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı!

Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 oda 1 salona karşılık gelecek evler için vatandaşların ödeyeceği rakamlar belli oldu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları ile duyurduğu 2+1 evler için ödeme planı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:28 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:40
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı!

TOKİ 2+1 ÖDEME PLANI - Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne dair ayrıntılar belli oldu.

Buna göre; şartları karşılayan ve 2+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ödeme planını Başkan Erdoğan şu sözlerle duyurdu;

"Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler."

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Başvuranda aranacak şartlar şu şekildedir;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

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