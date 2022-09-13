Haberler Haberler TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

TOKİ 2022 konut ve arsa satışları gerekli şartları yerine getirenler alım yapabilmek için detaylı bilgileri araştırıyor... Satış işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konut ve arsa sayısı yanı sıra taksit bilgileri ile ödeme planını sorguluyor... Peki, Tekirdağ TOKİ başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 14:00
TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

81 il kapsamında yapılan konut ve arsa projesine dair ayrıntılar sorgulanmaya devam ederken 'Tekirdağ ili için konut ve arsa sayısı ne kadar? sorusu, 'taksit ve ödeme planı' ayrıntıları ile birlikte araştırılıyor...

TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN? ŞARTLAR NELER?

Proje 250 bin konut ve 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. Tekirdağ'da yapılacak konut ve arsa sayısına ilişkin net rakam ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak... Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 14 bin lira olması şartı bulunyor.

TEKİRDAĞ TOKİ E-DEVLET BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER
Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi... Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'ya yıllar acımasız davrandı!
Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru: 67 bin 982 araç
Transferde büyük hüsran! Yine yaptı ve...
Hakeme sert eleştiri! "Türkiş futbol"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TOKİ AÇIKLAMASI YAPIYOR (CANLI İZLEYİN)
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
Netflix zam mı geldi? İşte Netflix zamlı fiyatları
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 13:31
Iniesta'dan Arda'ya veda paylaşımı Iniesta'dan Arda'ya veda paylaşımı 13:18
Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike! Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike! 12:57
Türkiye-Lüksemburg maçının biletleri satışa çıktı Türkiye-Lüksemburg maçının biletleri satışa çıktı 12:22
Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 11:54
Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? 11:49
Daha Eski
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:43
Bilecik 1969 Spor Yalovaspor maçı ne zaman? Bilecik 1969 Spor Yalovaspor maçı ne zaman? 11:33
Trabzonspor - Kızılyıldız maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor - Kızılyıldız maçının hakemi açıklandı! 11:31
Rennes - F.Bahçe maçının hakemi açıklandı Rennes - F.Bahçe maçının hakemi açıklandı 11:29
Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracak Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracak 11:26
Beyoğlu Yeniçarşıspor Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman? Beyoğlu Yeniçarşıspor Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman? 11:24