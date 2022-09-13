Çevrim içi dizi ve film izleme kuruluşu olan Netflix, Türkiye'deki fiyatlandırmasında yeniden güncellemeye gitti. 2022 yılında yaptığı ilk zammın ardından birçok kişinin protestosuna maruz kalan platform, yılın dokuzuncu ayında ikinci bir zam daha yaptı. Bunun üzerine arama motorlarında Netflix zam mı geldi? İşte Netflix zamlı fiyatları araştırılıyor. Temel paket, Standart Paket ve Özel Paket zamlı fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

NETFLİX ZAMLI FİYATLARI 2022

TEMEL PAKET

Son zamla birlikte Netflix temel paket fiyatı 45,99 TL oldu.

Eski fiyat: 26,99 TL

Nisan zammı: 37,99 TL

Eylül zammı: 45,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

STANDART PAKET

Son zamla birlikte Netflix standart paket fiyatı 69,99 TL oldu.

Eski fiyat: 40,99 TL

Nisan zammı: 57,99 TL

Eylül zammı: 69,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

ÖZEL PAKET

Son zamla birlikte Netflix özel paket fiyatı 93,99 TL oldu.

Eski fiyat: 54,99 TL

Nisan zammı: 77,99 TL

Eylül zammı: 93,99 TL (GÜNCEL FİYAT)

Netflix, yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretlerin geçerli olacağını, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişikliğin aşamalı olarak sunulacağını açıkladı. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Netflix'in ABD'deki fiyatlarında ise Temel Plan 9,99 dolar, Standart Plan 15,49 dolar ve Özel Plan 19,99 dolar.

DISNEY PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye pazarı için aylık ve yıllık 2 fiyat belirleyen Disney Plus aylık 34.99 TL, yıllık ise 349,90 TL fiyatını belirledi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor. Ayrıca iOS ve Android uygulamaları üzerinden uygulama içi satın alma özelliği ile de üye olabiliyorsunuz.