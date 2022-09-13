MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 13 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında ilk takım oyunları gerçekleşti. MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyundan sonra eleme adayları da seçildi. Peki dokunulmazlığın sahibi kim oldu? Hangi yarışmacılar eleme adayları oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelede Mehmet Şef'in tabağına en yakın isimler Ayaz ve Metin oldu. Metin, Ayaz'ı geçerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

12 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Metin ilk eleme adayını Vural olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Atike oldu.