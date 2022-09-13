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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 13 Eylül Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Bütün dünya küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile karşı karşıya iken orta kuşakta bulunan Türkiye'de de tehlike sinyalleri veriliyor. Yağışların azalması ve düzensizleşmesiyle birliket susuzluk korkusuyla karşılaşan vatnadaşlar, her gün baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul'da su sorunu son yıllarda baş gösterirken arama motorlarında sık sık bkaılan barajlardaki doluluk oranlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 13 Eylül Salı barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 11:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 13 Eylül Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 13 Eylül Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 54.01 oldu.

💦6 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 35.22 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 50.55 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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