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ANKARA TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

TOKİ 2022 konut ve arsa satışları gerekli şartları yerine getirenler alım yapabilmek için detaylı bilgileri araştırıyor... Satış işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konut ve arsa sayısı yanı sıra taksit bilgileri ile ödeme planını sorguluyor... Peki, Ankara TOKİ başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:40
ANKARA TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

81 il kapsamında yapılan konut ve arsa projesine dair ayrıntılar sorgulanmaya devam ederken 'Ankara ili için konut ve arsa sayısı ne kadar? sorusu, 'taksit ve ödeme planı' ayrıntıları ile birlikte araştırılıyor...

ANKARA TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN? ŞARTLAR NELER?

Proje 250 bin konut ve 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. Ankara'da yapılacak konut ve arsa sayısına ilişkin net rakam ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak... Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 14 bin lira olması şartı bulunyor.

ANKARA TOKİ E-DEVLET BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

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