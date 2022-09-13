Haberler Haberler ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başlayacağı ve Ekim ayının sonuna dek süreceği öğrenilirken Ankara'da TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 17:00
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Ankaralılar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • AYAŞ 4. ETAP
  • GÖLBAŞI GERDER
  • KAHRAMANKAZAN
  • MAMAK NENEK
  • ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU
  • ANKARA POLATLI
  • SİNCAN SARAYCIK
  • SİNCAN YENİPEÇENEK
ANKARA TOKİ KONUT VE ARSA ALIMI Devamını Oku BUNU DA OKU

ANKARA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

DİĞER
Son dakika haberleri: Adana Demirspor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Avcı'ya mum ve battaniye lazım"
Yine bir İETT skandalı! Otobüs şoförü başka bir sürücüyle birbirlerine girdi
Hollanda'da gündem oldu! "Savunma arasında..."
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
TOKİ ENGELLİLERE 12 BİN 500 SOSYAL KONUT YAPACAK
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı!
TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | TOKİ Sosyal konut projesi gençler için yaş aralığı kaç? Kaç yaşındakiler başvurabilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TFF açıkladı ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TFF açıkladı 16:34
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:07
Hollanda'da gündem oldu! "Savunma arasında..." Hollanda'da gündem oldu! "Savunma arasında..." 16:06
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... 15:51
Demirel'e teklif var! Cevabı... Demirel'e teklif var! Cevabı... 15:41
Bigaspor - Akhisarspor | CANLI Bigaspor - Akhisarspor | CANLI 15:38
Daha Eski
Yusuf Demir milli takıma çağırıldı Yusuf Demir milli takıma çağırıldı 15:27
ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı! ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı! 15:21
TFF "Kuralına Göre" programının devam edeceğini açıkladı TFF "Kuralına Göre" programının devam edeceğini açıkladı 15:10
6 gollü maçta turlayan Kars 36 Spor! 6 gollü maçta turlayan Kars 36 Spor! 15:03
Kupada ortalık karıştı! kırmızı kart çıktı Kupada ortalık karıştı! kırmızı kart çıktı 14:56
Eric Gerets: Sağlığım kötüye gidiyor Eric Gerets: Sağlığım kötüye gidiyor 14:25