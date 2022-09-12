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YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU | YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları

ÖSYM'nin düzenlediği üniversiteye giriş sınavı YKS'de ek tercih yapmak isteyen öğrenciler, boş kontenjan kılavuzunu araştırıyor. YSK 2. tercihlerde yeniden şansını denemek isteyen öğrenciler için ek tercihlerin öncesinde ÖSYM, boş kontenjanlar ve taban puanlarını gösteren kılavuzu yayınladı. İşte YKS 2. tercihler boş kontenjanlar ve ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:10
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU | YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları

Üniversite adaylarının ek tercih bekleyişi sona ererken YÖK tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ek tercihler 7 Eylül 2022 tarihinde başladı. Bunun üzerine adaylar, ek kontenjanları ve taban puanları araştırıyor. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS 2. tercihler boş kontenjanlar - ÖSYM 2022 YKS boş kontenjan taban puanları konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLAR

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖK EK TERCİH TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) ek tercih tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında; üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 6 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM 2022 YKS BOŞ KONTENJAN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

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