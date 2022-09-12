Haberler Haberler SINAVSIZ (AÇIKÖĞRETİM) ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri!

SINAVSIZ (AÇIKÖĞRETİM) ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri!

Üniversite eğitimini açıköğretim bölümleri üzerinden tamamlamak veya sınavsız 2. üniversite okumak isteyen milyonlarca vatandaş, açıköğretim üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerine kaydolmak isteyenler için AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri ve şartları haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:08
SINAVSIZ (AÇIKÖĞRETİM) ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? | AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihleri!

Sınavsız 2. üniversiteyi okumak isteyenler ya da açıköğretim eğitimi alarak üniversite okumak isteyen milyonlarca vatandaş, AÖF, AUZEF ve ATA AÖF 2022 kayıt tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyenler için açıköğretim fakültesi kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair merak edilenler haberimizde...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos - 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT BİLGİLERİNE DAİR MERAK EDİLENLER VE BÖLÜMLER İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR? Devamını Oku BUNU DA OKU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 1 Ağustos - 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 29 Ağustos - 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

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