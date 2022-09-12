KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

KYK yurdu çıkmayan öğrenciler misafir olarak yurtlarda kalabilecekler. KYK yurt kayıtları 9 Eylül tarihinde tamamlandı. KYK yurtlarında boş kalan yerler ise KYK yurt yedek kalanlar için değerlendirilecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Kasapoğlu'dan KYK yurt yedek yerleştirmeleriyle ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler." ifadelerini kullandı.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.



