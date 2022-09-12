Haberler Haberler KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

KYK yurt sonuçlarının belli olmasının ardından yedek sıranın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. KYK yurt sonuçlarında yedek sıraya kalan öğrenciler, KYK yurt yedek sonuçlarını beklemeye başladılar. Üniversite öğrencileri KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. Peki KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?  2022-2023 KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanma tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:00
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

KYK yurdu çıkmayan öğrenciler misafir olarak yurtlarda kalabilecekler. KYK yurt kayıtları 9 Eylül tarihinde tamamlandı. KYK yurtlarında boş kalan yerler ise KYK yurt yedek kalanlar için değerlendirilecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Kasapoğlu'dan KYK yurt yedek yerleştirmeleriyle ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler." ifadelerini kullandı.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.


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