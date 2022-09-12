KPSS NE ZAMAN? 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! KPSS ön lisans ve KPSS lisans başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS BAŞVURU EKRANI - 2022 KPSS sınavı için nefesler tutuldu. Binlerce aday KPSS sınavı ile ilgili detayları sık sık araştırıyor. KPSS Ortaöğretim başvurusu 1 Eylül itibariyle başladı. Peki, KPSS başvurusu nereden yapılır? KPSS başvurusu ne kadar? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül itibariyle başladı. KPSS son başvuru tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi.

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KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim ücretleri henüz ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

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KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV AÇIKLAMASI!

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Ön Lisans başvuru tarihi ÖSYM takviminde 3 Ağustos tarihinde başladı ve 15 Ağustos tarihinde tamamlandı. ÖSYM KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleşecek.

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ (KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS)

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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