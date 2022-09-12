Haberler Haberler JANDARMA PERSONEL ALIM 2022 - Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte şartlar

JANDARMA PERSONEL ALIM 2022 - Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaşı kadrosuna katacağını duyurdu. Bunun üzerine askeri hedefi olan vatandaşlar, başvuru tarihleri, şartları ve başvuruların nereden yapılacağını araştırmaya koyuldu. Yayımlanan 2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini kılavuzunda yer alan bilgilerle tüm detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:38
JANDARMA PERSONEL ALIM 2022 - Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 2023 yılında görev yapmaları üzere 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaşı personel kadrosuna katacağını duyurdu. Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvuru yapmak isteyen kişiler detayları araştırırken JGK tarafından yapılan duyuruda 2023 yılı için 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alım şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte jandarma uzman erbaş alımı başvuru sayfası e-Devlet girişi ve başvuru şartları...

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı için 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. 12 Eylül 2022'de başlayacak başvurularda son tarih ise 26 Eylül 2022 olarak belirlendi.

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

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