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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | 2022 zamlı işsizlik maaşı kaç para, ayın kaçında yatırılıyor? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvuru yapmak isteyenler, işsizlik maaşının kaç ay ödendiğini ve ne kadar ödeme yapıldığını araştırmaya devam ediyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğunu merak edenler için işsizlik maaşı ödemelerine dair merak edilenler ve işsizlik maaşı ödeme gününün ayın kaçında yapıldığına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:08
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | 2022 zamlı işsizlik maaşı kaç para, ayın kaçında yatırılıyor? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar, işsizlik maaşı başvuru şartlarını ve işsizlik maaşı başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Birçok vatandaşın gündeminde yer alan işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapıldığı ve kaç para yatırıldığı ise merak edilen bir diğer konu olarak yerini aldı. İşte 2022 işsizlik maaşının detayları...

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL en yüksek ise 5 bin 137 TL olarak belirlendi. Buna göre işsizlik maaşı tablosu ise ortaya çıktı.

  • 1 Temmuz-31 Aralık sürecinde ödenecek işsizlik maaşı: Brüt 6 bin 471 TL
  • Asgari ücret çalışanlarının işsizlik maaşı: 2 bin 568 TL
  • En yüksek ücretle çalışanların işsizlik maaşları: 5 bin 137,51 TL

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

E-devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan kişiler, iş sözleşmesinin feshinden önce son 4 ayın brüt ücreti ve son senedeki toplam günü baz alarak hesaplama yapabilir.

İşsz. Maaşı Alınacak Dönem

Son 3 Yıl Prim Gün Sayısı

İşten ayrılmadan önceki son 4 ayda alınan brüt maaşlar

  • Ay Brüt Ücret: TL (Örn. 12750,45)
  • 2. Ay Brüt Ücret: TL (Örn. 12750,45)
  • 3. Ay Brüt Ücret: TL (Örn. 12750,45)
  • 4. Ay Brüt Ücret: TL (Örn. 12750,45)

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

  • Hak kazanma şartları ve ödenek süreleri belirleyicidir, kişilerin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir.
  • İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.
  • Ödenek alınacak süreler, sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik göstermektedir.
  • Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneğinden düşmektedir. Hizmet akdinin feshinin önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

Adına en az 600 gün prim ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIRILIYOR?

İşsizlik maaşı başvuruları, aynı ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor.

İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5'inde çekilebiliyor. Yatırılan maaşın 6 ay içinde çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde maaş İşkur'a geri yatırılıyor.

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