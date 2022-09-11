Haberler Haberler Tünel (The Tunnel) filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?

Tünel (The Tunnel) filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?

Tünel filmi bu akşam Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Seong-Hun Kim'in yönettiği "Tünel" filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Tünel filmi hangi ülkenin, vizyon tarihi ne? Tünel filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:30
Tünel (The Tunnel) filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?

Tünel filmi bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Güney Kore yapımları ülkemizde sıklıkla araştırılırken, vatandaşlar da Tünel filmi oyuncuları kim, konusu ne gibi? soruların yanıtlarını internetten arıyor.

Peki, Tünel filmi vizyon tarihi ne? Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

TÜNEL FİLMİ KONUSU NE?

Lee Jung-Soo kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI

Ha Jung-woo


Bae Doona


Dal-su Oh

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