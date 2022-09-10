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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? | TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? (TOKİ İstanbul 2022)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den ev almak isteyen vatandaşlar geri sayıma başladı. Dar gelirli vatandaşların ev alabilmek için başvurduğu TOKİ'de kura sistemi geçerli olurken başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:00
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? | TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? (TOKİ İstanbul 2022)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? | Düşük taksit ve uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ evleri için başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ başvuruları henüz başlamadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Toplu Konut Projesi ile ilgili detaylı açıklama 13 Eylül tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu. "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

  • "Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.
  • İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.
  • Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar için İstanbul'da geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar ve evi olmayanlar sosyal konuta başvuru yapabilecek. Ayrıca gelir sınırı dışında ev sahibi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak.

Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Konutların maliyetine devlet desteği de sağlanacağı için özel sektörün satışa sunduğu evlerden daha ucuz olacak. Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engelliler için özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

TOKİ İL İL BAŞVURU DÖNEMİ İÇİN TIKLAYIN

Açıklanacak projeler konutla da sınırlı kalmayacak. Hazine'ye ait altyapılı arsalar da yine dar gelirli için satışa sunulacak. Konuta başvurmayan vatandaş arsa için başvuru yapabilecek. Bunun için de evi olmaması şartı aranacak. Vatandaş aldığı arsa üzerinde evini yaptırabilecek. Bir de küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi siteleri projeleri hayata geçecek. Bu projeyle üretim ve istihdam desteklenirken, kira öder gibi işyeri sahibi olunması da sağlanacak.

81 ilde hayata geçecek konut projelerinde sayılar talebe göre belirlenecek. Bakan Murat Kurum, il il talep belirlenmesi için valiliklere yazı yolladıklarını açıklamıştı. Bakan Kurum bu projelerle hem dar gelirlinin ev sahibi olacağını, hem de piyasaya çıkan yüzbinlerce konutla satış ve kira fiyatlarının gerileyeceğini ifade etmişti.

TOKİ EVLERİNE NASIL BAŞVURULUR? (TOKİ İSTANBUL 2022)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,
• Kimlik Fotokopisi,
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.

AYLIK ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' demişti. Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.

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