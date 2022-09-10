Haberler Haberler METEOROLOJİ 'AYLAR SONRA İLK DİYEREK' DUYURDU! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 10 Eylül 2022

METEOROLOJİ 'AYLAR SONRA İLK DİYEREK' DUYURDU! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 10 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Eylül Cumartesi 2022 tarihli hava durumu raporunu yayınlaıd. Meteoroloji uzmanları 'aylar sonra bir ilk' diyerek Türkiye'deki hiçbir kentin yağış almayacağını duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
METEOROLOJİ 'AYLAR SONRA İLK DİYEREK' DUYURDU! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 10 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde 10 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken uzmanlar, aylar sonra ilk kez yurdun hiçbir kentinde yağış gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanlar şaşırıyor
Adana'da eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı 135 dikiş atıldı
Jesus izin vermedi! Fener 22 milyon Euro'yu reddetti
F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 10 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 10 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir kriz çıkarttı! Yusuf Demir kriz çıkarttı! 11:06
Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:00
Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:56
Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:52
Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:47
Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:43
Daha Eski
Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! 10:42
Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:40
Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:36
F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir! F.Bahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir! 10:36
Sakaryaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Sakaryaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 10:31
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 10:28