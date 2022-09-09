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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SON DAKİKA - YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM internet sitesinden 2022-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte YÖKDİL SONUÇLARI sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:41 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:45
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SON DAKİKA - YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarıyla ilgili ÖSYME'den yapılan açıklama şöyle.

(09 Eylül 2022)

2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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