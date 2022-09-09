Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 13:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...


9 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,24 (Alış) - 18,25 (Satış)

EURO: 18,44 (Alış) - 18,44 (Satış)

STERLİN: 21,16 (Alış) - 21,26 (Satış)

1 DOLAR = 18,24 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...


GRAM ALTIN: 1.013,72(Alış) - 1.013,88 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.665,00 (Alış) - 1.681,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.319,00(Alış) - 3.363,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.639,00 (Alış) - 6.705,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.728,00 (Alış) - 6.830,00 (Satış)


Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
David Beckham'dan Nathan Redmond'a Beşiktaş tavsiyesi! Dele Alli ne söyledi?
Metreslikten Kraliçe Eşi'ne: İngiltere'nin en nefret edilen kadını Camilla'nın kraliyet ailesindeki yükselişi
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi
F.Bahçe'de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ 2022 ARSA MÜJDESİ
YAŞANABİLİR İKİ GEZEGEN BULUNDU
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü | 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'na dair kutlama mesajları | Atatürk'ün İzmir'in Kurtuluşu'na dair sözleri
DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR?
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın transferine zaman engeli! Aslan'ın transferine zaman engeli! 12:48
Yok artık Henrique! Bunu kimse beklemiyordu Yok artık Henrique! Bunu kimse beklemiyordu 12:41
İlk kez konuştu! "Hasret bitti sevenler kavuştu" İlk kez konuştu! "Hasret bitti sevenler kavuştu" 12:25
F.Bahçe'nin galibiyeti Avrupa basınında! "İntikam..." F.Bahçe'nin galibiyeti Avrupa basınında! "İntikam..." 12:16
Sivasspor genç ismin sözleşmesini uzattı Sivasspor genç ismin sözleşmesini uzattı 12:04
Hentbolda yeni sezon 10 Eylül'de başlıyor Hentbolda yeni sezon 10 Eylül'de başlıyor 11:57
Daha Eski
Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür! 11:46
Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! Premier Lig ve Championship maçları ertelendi! 11:44
Lens - Troyes maçı hangi kanalda? Lens - Troyes maçı hangi kanalda? 11:37
Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Boluspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:30
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi 11:05
Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu 11:01