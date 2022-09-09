Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...



9 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,24 (Alış) - 18,25 (Satış)

EURO: 18,44 (Alış) - 18,44 (Satış)

STERLİN: 21,16 (Alış) - 21,26 (Satış)

1 DOLAR = 18,24 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...



GRAM ALTIN: 1.013,72(Alış) - 1.013,88 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.665,00 (Alış) - 1.681,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.319,00(Alış) - 3.363,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.639,00 (Alış) - 6.705,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.728,00 (Alış) - 6.830,00 (Satış)



Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibarıyla güncellenmiştir.