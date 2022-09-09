9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü | 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'na dair kutlama mesajları | Atatürk'ün İzmir'in Kurtuluşu'na dair sözleri

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, bugün İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri bu noktada araştırılıyor. Bizler de sabah.com.tr olarak sizler için 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı ve resimli mesajları bir araya getirdik. İşte, Whatsapp, Twitter ve Facebook gibi platformlarda paylaşabileceğiniz resimli ''9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun'' yazılı mesajlar, Atatürk sözleri ve bu tarihin önemi...





9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bu günün anlam ve önemi merak ediliyor. İzmir'in Kurtuluşu Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI 2022

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…





Canımdan aziz İzmirim, Anadolum; Koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmirimizin kurtuluşu kutlu olsun!

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılı kutlu olsun!

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir'in kurtuluşunu, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. O yüzden gâvurdur kimilerinin gözünde… İyi ki doğdun İZMİR!

Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.





İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLER 2022

9 Eylül'de sadece düşman değil, milletin kem talihi de yenilmişti. Kutlu olsun ülkemize.

9 Eylül, koca dünyaya haddini bildirdiğimiz şanlı gün! Düşmanın denize döküldüğü gün! Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gün! İzmir'de Hükümet Konağı'na Türk bayrağının çekildiği gün! İzmir'in yeniden Türk olduğu gündür! Hürriyetimiz kutlu olsun!

Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir'i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun!

Bu bayrak ki bir milletin ışığı, o yıldız ki bir milletin pusulası… Çekin göndere onu! 100. yılında İzmir'in ve vatanın kurtuluşu için şehit düşen ve gazi olan tüm kahramanlarımızı milletle anıyoruz.

Akdeniz Karadeniz Ege'de hepsi bizim hürriyetimiz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

İzmir'in Türk bayrağını gönderine çektiği gün, kurtuluş günü, doğum günü ve her günü kutlu olsun…

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini bir daha yaşatmasın

9 Eylül Türk kanı içmeyi sevap sayan Hrisostomos zihniyetine karşı kazanılmış bir zaferdir. İzmir'in değil Türk milletin kurtuluş ve bağımsızlık günüdür.

İzmir'de işgalci düşmanlara ilk kurşunu sıkarak bu uğurda şehit olan milli mücadelenin başlangıcını ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhuna rahmet olsun!

ATATÜRK'ÜN İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!" 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

"Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka'ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir'i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka'yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm!" 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur."

"Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır. İzmir, kırk yüzyıllık bir ata yurdudur. İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasî çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihî, bu önemli beldeye döner. Nitekim düşmanlarımız en evvel burasını işgal etmişler, ondan sonra daha doğuya ilerlemişlerdir. İzmir'in işgali, bütün milletin kalbinde derin bir yara oluşturmuştur. Herkes İzmir için feryat ediyordu. İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı." 1923 (Atatürk'ün S.D.II, s.84)

İzmir, kırk yüzyıllık bir ata yurdudur. İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasî çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihî, bu önemli beldeye döner. Nitekim düşmanlarımız en evvel burasını işgal etmişler, ondan sonra daha doğuya ilerlemişlerdir. İzmir'in işgali, bütün milletin kalbinde derin bir yara oluşturmuştur. Herkes İzmir için feryat ediyordu. İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı. 1923 (Atatürk'ün S.D.II, s.84)



