2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?

2021 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1 MİLYONDAN FAZLA OLAN KAÇ İL VARDIR?

A: 15

B: 19

C: 24

D: 32

DOĞRU CEVAP: 32