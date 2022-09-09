2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?
2021 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1 MİLYONDAN FAZLA OLAN KAÇ İL VARDIR?
A: 15
B: 19
C: 24
D: 32
DOĞRU CEVAP: 32