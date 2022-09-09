Haberler Haberler 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru

2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru

Atv ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 22:19
2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?

2021 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1 MİLYONDAN FAZLA OLAN KAÇ İL VARDIR?

A: 15

B: 19

C: 24

D: 32

DOĞRU CEVAP: 32

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