Haberler Haberler SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - 8 Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - 8 Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcıları, sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası "Sigaraya zam mı geldi, güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0,71 TL'den 0,79 TL'ye çıkmış, son zamlarla en düşük sigaranın fiyatı 27,50 TL olmuştu. Peki 8 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi? Marlboro, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 21:51
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - 8 Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, 8 Eylül 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna gelen son zam iddiaları sonrası yanıt aranıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarıyla merak ediliyor. Yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. İşte konuya dair bilgiler…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 EYLÜL 2022

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Camel Slender: 27,50

Winston: 29 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

DİĞER
Ünlü oyuncu 60 kilo vermişti… Yeşim Ceren Bozoğlu'nun havuz paylaşımı olay oldu!
Kahramanmaraş'taki 'arazi' kavgasında katliam! 3 kişi hayatını kaybetti
Hangikredi
Kanarya 90+3'te güldü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav giriş belgesi
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Eylül 2022 Döviz Kuru
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya 90+3'te güldü! Kanarya 90+3'te güldü! 21:40
Başakşehir'den Hearts'a farklı tarife! Başakşehir'den Hearts'a farklı tarife! 21:38
PFDK Josef de Souza kararını açıkladı! PFDK Josef de Souza kararını açıkladı! 20:13
Luyindama Antalyaspor'da! Luyindama Antalyaspor'da! 20:08
Vida'dan Beşiktaş'a dava! Vida'dan Beşiktaş'a dava! 20:00
F.Bahçe'den maç öncesi barış mesajı! F.Bahçe'den maç öncesi barış mesajı! 19:58
Daha Eski
Fırtına'dan Avcı kararı! Yeni sözleşme... Fırtına'dan Avcı kararı! Yeni sözleşme... 19:10
Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI 19:04
Sancak: Serdar Dursun gelmek istemedi! Sancak: Serdar Dursun gelmek istemedi! 18:56
Ömer Bayram'ın yeni takımı açıklandı! Ömer Bayram'ın yeni takımı açıklandı! 18:43
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:28
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:25