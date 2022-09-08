BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye devam etti. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 8 Eylül Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 55.8 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 36.3 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 51.28 doluluk oranına sahip.

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