Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

7 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,23 (Alış) - 18,24 (Satış)

EURO: 18,07 (Alış) - 18,08 (Satış)

STERLİN: 20,87 (Alış) - 20,97 (Satış)

1 DOLAR = 18,24 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 999,82 (Alış) - 999,96 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.656,00 (Alış) - 1.676,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.301,00 (Alış) - 3.347,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.603,00 (Alış) - 6.669,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.742,00 (Alış) - 6.844,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.55 itibarıyla güncellenmiştir.