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Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Cimbom, zorlu mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti. Abdülkerim Bardakcı 44'te kırmızı kart gördü, Boey ve Oliveira direkleri geçemedi, Gomis penaltı kaçırdı... Spor yazarları da kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

ZEKİ UZUNDURUKAN - HAKEME RAĞMEN

Maçın ilk yarısında Abdülkerim Bardakçı, öyle ucuz bir kartla atıldı ki... Hava topu mücadelesinde hiçbir şey yok.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bunun neresi sarı kart! Ey Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyon sarı kart ise, ilk devrenin son anlarında ceza sahasında Kerem'e yapılan hareket, bin kere penaltı olur.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Madem bu kadar ucuz sarı kart çıkarıp, bir takımı 10 kişi bırakıyorsun, o zaman Galatasaray lehine o penaltıyı nasıl vermezsin!

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Gaziantepspor; hızlı bir hücum ve 3 pasla golü buldu. Gomis ilerlemiş yaşına rağmen ilk yarıda çok koştu, her pozisyonun içinde vardı ve golünü de attı. Kaçırdığı penaltıda aslında topa iyi vurdu ama Günay müthiş bir kurtarış yaptı.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yunus Akgün, çalım üstüne çalım atmadan topa vurmuyor, kötü bir alışkanlık futbol adına. Oysa yakaladığı anda vursa çok rahat topu ağlarla buluşturabilir.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Devre arasında Okan hoca, Yunus'u uyarmış olacak ki, Yunus bu kez kaleyi gördüğü yerden etkili şutlar attı. Galibiyeti getiren gol de bu şutlardan biri sayesinde geldi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kerem Aktürkoğlu ise çok çalışıyor, çok koşuyor, ama final hareketlerinde ya bencil, ya da top kaybederek Galatasaray'ın direncini kırıyor!

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Zaten bu yüzden Okan Buruk da ikinci yarıya Kerem ile değil Emin Bayram ile başladı. Galatasaray, 10 kişi oynamasına rağmen ikinci yarının tamamında etkili olan taraftı.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray hızlı oynuyor. İlk yarıda oyun lideri Oliveira idi. İkinci bölümde ise Mertens, bir orkestra şefi gibi takımını yönetti. Bir takımda şans da olacak. İki topu direkten döndü, bir penaltısını da kaleci Günay kurtardı.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sarı-kırmızılılar, kazanmak için sahada her şeyi yaptı. Ve sonunda hakemi de yenmeyi başardı.
Müthiş bir final yaşadı Galatasaray.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Boey, adeta 2 kişilik oynadı ve golde aslan payını Yunus ile ona yazmak lazım.
Seferovic'in vuruşu, Kitsiou'ya çarpıp, galibiyet golü olarak ağlara gitti.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray taraftarı ise dün gece olağanüstüydü. Bu galibiyette birinci sıraya taraftarı yazarım!

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SERKAN KORKMAZ - KAYBEDENLER

Kabus gibi bir hakem yönetimi izledik dün akşam. Hem Yaşar Kemal Uğurlu hem VAR Serkan Tokat şaşırtıcı kararlara imza attı. Ceza sahası içinde Kerem'in ayağına basıldığı pozisyonda penaltı şüphesiyle, Gazianteplilerin Kerem'e kırmızı kart beklediği anda VAR devreye girmedi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Lüzumsuz bir sarı kartın üzerine ikinci sarı kartla atılan Abdülkerim'in hava topu mücadelesinde faul yapmış olsa bile sarı kartı hak ettiği kanaatinde değilim. Galatasaray'ın an itibarıyla en büyük problemi Kerem gibi gözüküyor.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Seferovic'in kesildiği bir ortamda Kerem her hafta daha kötüye giderek nasıl 11'de kalmayı başarıyor anlamıyorum. Tüm aksiyonların içinde olması güzel ancak her kararı yanlış! Milli futbolcunu çalım, pas, şut tercihleri şaka gibi...

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Oliveira, Mertens ile birlikte maçın en iyilerindendi. Kafayla, ayakla, duran topla gole de yakın oynayarak etkili performansını süsledi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Mertens gerçek bir saha lideri olduğu yine gösterdi. Mahalle futbolunda penaltıyı yaptıran atardı biz çocukken. Galatasaray adına dün akşam bu gelenek hayata geçse çok iyi olurdu.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kazandırdığı penaltıda Belçikalı'nın topun başına geçmesi, kullandığı üç penaltıdan birini kaçıran Gomis'in izlemesi daha mantıklıydı. Transfer sezonu biterken direkt 11'de oynayacak bir Türk oyuncu ihtiyacı yine kendini hissettirdi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Icardi gelince bu takım düzelir mi, bu takımın ihtiyacı, "geliyor" denen Icardi tarzı bir oyuncu mu şahsen hiç emin değilim.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Gaziantep derli toplu bir takım ama karşısında henüz lige hazırmış gibi görünmeyen rakibinin uzun süre eksik oynamasını avantaja çeviremedi hatta bir puana razı olduğunu fazlasıyla hissettirdi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sonuçta şansın da yardımıyla hak edenin kazandığı bir maçı izledik.
Erol Hoca, Yaşar Kemal Hoca ve Kerem gecenin kaybedenleriydi.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

ERMAN TOROĞLU - ENTERESAN İŞLER

Dün akşam enteresan bir maç izledik. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep, o bir fazlalığı iyi kullanamadı. Top yaptılar ama finalde kullandıkları toplar kötü olduğu için farkı bir türlü açamadılar.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Onlar bunu yapamayınca da Galatasaray'ın direnci arttı. Onlar da, ne var ne yok direndiler. Bu sefer de Gaziantep'te gerginlik başladı.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Gomis sonradan oyuna girip Galatasaray'ı iki kez ipten aldı daha önce. Dün akşam da Seferovic sonradan oyuna girip Galatasaray'ı ipten alan isim oldu. Zaten Gomis penaltılarda geçen yıllarda da başarısızdı.
Enteresan bir durum!

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray henüz ahenkli değil ama Gaziantep takım olarak daha bir anlaşmalı oynuyor. Bazı şeyleri iyi çalışmışlar. Ancak hücumda 1-2 futbolcu inanılmaz bencil işler yapınca, neticeyi alamadılar. Ama öyle bir maçtı ki her an her şey olabilirdi..

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Tartışılacak pozisyonlar var.
Bence Abdülkerim'in ikinci sarısı, sarı değil!.. İşte hakemler arasındaki bariz karar farklılıkları... Trabzonspor maçındaki dirsek, hem penaltı hem kırmızı kart olması gerekiyordu.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Burada ise Abdülkerim'in kolu rakibine değiyor, o da fazla yükseldiği için..

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

İki pozisyon arasında büyük fark var, kararlarda da büyük fark var! O zaman da isyan geliyor. Hakemin verdiği penaltı kararı net doğru.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bazı takımlar böyledir. Rakip bir kişi eksilince dengeleri bozulur, ve kendi oyununu oynayamazlar.
Aynen dün akşamki Gaziantep takımı gibi...

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

11'e 11 oynarken daha başarılıydılar. Rakip 10 kişi kalınca ise Gaziantep'in kimyası bozuldu.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yalnız şu da bir gerçek, dün Gaziantep sahadan mağlup ayrıldıysa; tamam Galatasaraylı oyuncuların üstün gayreti ve mücadele hırsları var ama bazı futbolcularının futbol ukalalığı yapmaları da bunda büyük rol oynadı.

Spor yazarları Galatasaray Gaziantep Fk maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ukalalık zaten genelde pahalıya patlar, öyle de oldu.

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