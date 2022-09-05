KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022 - KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Ağustos tarihinde sona eren KYK yurt başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarih, internet üzerinden en çok araştırılan konulardan... Başta öğrenciler olmak üzere veliler de arama motorlarında konuyla ilgili sorular yazıp cevap arıyor...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının açıklanmasına ilişkin gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda... Bakanlığın açıklama yapacağı tarih için net bir bilgi yok ancak önceki yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmişti. GSB'nin 2022-23 eğitim sezonu başlamadan açıklamayı çok kısa bir süre içinde yapması bekleniyor.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran vatandaşlarımız, başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecekler.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!