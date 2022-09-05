Haberler Haberler Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor!

Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendire icra borçları düzenlemesi hakkında alınan karar duyurdu. Başkan Erdoğan alınan kararla ilgili "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" şeklinde konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın icra borçları düzenlemesi açıklamasının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 22:35
Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, icra borçları düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

İşte icra borçları ile ilgili alınan karar hakkında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."

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