Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, icra borçları düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

İşte icra borçları ile ilgili alınan karar hakkında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."